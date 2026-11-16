Diterjang Hujan Deras dan Angin Kencang, Rumah Warga di Bogor Tengah Ambruk

RADAR BOGOR – Sebuah rumah warga di Kampung Ciwaringin Tanah Sewa, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, roboh setelah diterjang hujan deras yang disertai angin kencang, Minggu 15 November 2025 malam.

Akibat kejadian tersebut, penghuni rumah terpaksa mengungsi ke kediaman kerabat karena bangunan mengalami kerusakan cukup parah.

Peristiwa yang berlangsung sekitar pukul 21.50 WIB itu terjadi di wilayah RT 003/RW 001.

Advertisement Sejumlah bagian rumah dilaporkan ambruk, mulai dari ruang tengah, dapur, kamar mandi, hingga kamar tidur.

Kondisi bangunan yang rusak membuat rumah tersebut tidak memungkinkan untuk ditempati sementara waktu.

Penghuni rumah pun memilih meninggalkan kediaman dan mengungsi ke rumah saudara.

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Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, menjelaskan bahwa rumah yang ambruk merupakan milik warga bernama Yeti.

Kerusakan terjadi pada sebagian besar bagian bangunan sehingga berdampak terhadap tempat tinggal keluarga tersebut.

Dimas menyebutkan, ambruknya rumah diduga dipengaruhi beberapa faktor. Selain cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang, kondisi bangunan yang sudah rapuh serta aktivitas pembangunan saluran drainase di sekitar lokasi juga menjadi faktor yang diperhatikan.

"Peristiwa ini diketahui akibat hujan dengan intensitas deras disertai angin kencang, kondisi bangunan yang rapuh, serta adanya pembangunan aliran drainase," ujarnya.