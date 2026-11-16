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Kota Bogor

Hairdryer Tertinggal di Kasur, Rumah Dua Lantai di Bogor Utara Terbakar

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Damkar Kota Bogor melakukan penanganan kebakaran rumah dua lantai di Jalan Pangkalan Raya 1 Nomor 36, RT 005/002, Kecamatan Bogor Utara. (Foto: Damkar for Radar Bogor)
Damkar Kota Bogor melakukan penanganan kebakaran rumah dua lantai di Jalan Pangkalan Raya 1 Nomor 36, RT 005/002, Kecamatan Bogor Utara. (Foto: Damkar for Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Sebuah rumah dua lantai di Jalan Pangkalan Raya 1 Nomor 36, RT 005/RW 002, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dilalap api pada Senin 16 November 2026 pagi.

Kebakaran rumah di Bogor Utara tersebut diduga bermula dari penggunaan hairdryer yang tertinggal dalam kondisi masih menyala di atas tempat tidur.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Theofilio Patrocinio Freitas, menerangkan bahwa peristiwa kebakaran diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

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Berdasarkan keterangan yang diterima, saat itu istri pemilik rumah tengah menggunakan alat pengering rambut atau hairdryer. Namun, kegiatan tersebut terhenti karena anaknya menangis.

Hairdryer kemudian diletakkan di atas tempat tidur tanpa terlebih dahulu dimatikan.

Setelah itu, istri pemilik rumah pergi ke kediaman mertuanya dan lupa mencabut kabel alat tersebut dari stopkontak.

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"Kondisi tersebut diduga menjadi pemicu kebakaran hingga api membakar bagian rumah dua lantai tersebut," katanya dalam laporan tertulis.

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Damkar Kota Bogor Kerahkan Tiga Regu untuk Padamkan Api

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor menerima laporan kejadian sekitar pukul 08.15 WIB.

Petugas langsung diberangkatkan satu menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi pada pukul 08.26 WIB.

Proses pemadaman mulai dilakukan pukul 08.27 WIB. Penanganan melibatkan tiga regu pemadam, yakni Regu 2 Sukasari, Yasmin, dan Cibuluh.

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Editor : Yosep Awaludin
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