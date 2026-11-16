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Kota Bogor

Biskita Tabrak Pejalan Kaki hingga Meninggal, Dishub Kota Bogor Bakal Tegur Operator

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Biskita tabrak pejalan kaki di Kota Bogor. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Tempat Kejadian Perkara (TKP) Biskita tabrak pejalan kaki di Kota Bogor. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Insiden kecelakaan maut yang melibatkan Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun mendapat perhatian serius Pemkot Bogor.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor janji akan menegur opeator Biskita Transpakuan agar inisiden serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Kepala Dishub Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengucapkan pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan operator layanan Biskita.

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“Kami kan ini membiayai. Pelaksananya kan ada di operator. Kami pasti akan evaluasi, sebagai bahan supaya tidak terjadi lagi kedepannya,” jelas Sujatmiko

Operator Biskita diminta mengevaluasi seluruh sopir yang bertugas. Mereka wajib memperhatikan standar minimal berlalu lintas.

“Pengemudinya juga mesti dievaluasi kemudian mungkin jam kerja atau jam istirahat mesti diatur tidak bole bergadang,” tegas Sujatmiko.

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Kecelakaan yang melibatkan Biskita bukan hal sepele. Sopir wajib meningkatkan konsentrasi, apalagi membawa banyak nyawa di dalamnya.

“Tentu tingkatkan masalah keselamatan, masalah kewaspadaan. Lebih hati-hati sepanjang rute yang dilalui, jangan ngebut,” ujarnya, Senin 16 November 2026.

Terhadap para pejalan kaki, Sujatmiko mengimbau agar berjalan di area yang sudah dibuat. Pemkot Bogor disebutnya sudah menyediakan trotoar.

“Karena tadi katanya jalannya di tepi, maka jangan sampai di arus lali yang padat atau yang rawan kecelakaan itu trotoarnya tidak dimanfaatkan,” pungkasnya. (bay)

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Editor : Yosep Awaludin
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