Gerakan Satu Juta Langkah di Bogor Diserbu Ribuan Warga, Ada Pap Smear Gratis

RADAR BOGOR – Suasana Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu 15 November 2026, berlangsung meriah.

Ribuan warga memadati kawasan tersebut untuk mengikuti Gerakan Satu Juta Langkah Tingkat Kota Bogor yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Tak sekadar mengajak masyarakat berolahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Advertisement Sejumlah layanan kesehatan disediakan agar warga dapat mengetahui kondisi tubuh sekaligus mendeteksi potensi penyakit sejak dini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan Gerakan Satu Juta Langkah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebugaran.

Kegiatan tersebut sekaligus mendorong warga agar lebih memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing.

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Selain mengikuti olahraga bersama, masyarakat juga berkesempatan memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Melalui fasilitas ini, warga dapat memeriksa kondisi kesehatannya, termasuk mengetahui potensi risiko diabetes, obesitas, maupun penyakit lainnya.

“Hari ini kita bisa bersama-sama menggerakkan badan dan berolahraga, ada juga Cek Kesehatan Gratis. Silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatannya, apakah ada risiko diabetes, obesitas, atau kondisi kesehatan lainnya. Lebih baik kita mengetahui kondisi tubuh sejak dini,” ujar Denny.

Ia menjelaskan, tingkat partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam program CKG sejauh ini baru mencapai 55 persen.