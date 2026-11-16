Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kota Bogor

Buntut Kecelakaan Maut di KS Tubun, Wakil Wali Kota Bogor: Biskita Wajib Dievaluasi Total

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Prosesi solat jenazah korban kecelakaan di KS Tubun, Kota Bogor. (Fauzan/Radar Bogor)
Prosesi solat jenazah korban kecelakaan di KS Tubun, Kota Bogor. (Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Kecelakaan maut yang melibatkan Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor menuai sorotan.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meminta agar layanan Biskita Transpakuan dapat dievaluasi total agar tidak jadi terjadi berulang.

Hal itu disampaikannya pasca Jenal turut menyolatkan jenazah atas nama Nyi Ayu Rachma Desmarini di Masjid Al Muslimun Kecamatan Bogor Utara, Senin, 16 November 2026.

Advertisement

Baca Juga: Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

“Saya sama Pak Kadishub tadi menyampaikan bahwa evaluasi ke depan harus lebih terukur dan maksimal,” tegas Jenal kepada wartawan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Biskita bukan kali pertama terjadi. Jenal menerima laporan, masih ada korban lain yang saat ini masih dalam penanganan.

Advertisement

“Tidak hanya sekali kejadian, supir Biskita ugal-ugalan. Hari ini masih ada satu pasien yang ditangani di PMI dan ditangani oleh PT Kojari, ini kan butuh evaluasi total,” ujarnya.

Jenal menjelaskan pelaksana Biskita Transpakuan sebenarnya dilakukan oleh pihak swasta. Namun, pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah. 

“Pemerintah melakukan pembiaayaan belanja sarana transportasi, sehingga mau tidak mau, pengawasan harus diperketat dan dimaksimalkan,” ungkapnya.

Aparat Kepolisian diperkenankan untuk mendalami kecelakaan maut di KS Tubun. Mereka disebut Jenal sudah mengantongi bukti yang lengkap. 

“Polisi punya bukti lengkap CCTV, baik di bus itu sendiri maupun di sekitar toko terjadi kecelakaan,” terang Jenal.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Biskita Tabrak Pejalan Kaki hingga Meninggal, Dishub Kota Bogor Bakal Tegur Operator

Biskita Tabrak Pejalan Kaki hingga Meninggal, Dishub Kota Bogor Bakal Tegur Operator

Disbub Kota Bogor bakal menegur operator Biskita Transpakuan terkait kecelakaan yang menyebabkan pejalan kaki meninggal dunia.

Kecelakaan Biskita di Jalan KS Tubun Kota Bogor, Korban Perempuan Meninggal di Lokasi

Kecelakaan Biskita di Jalan KS Tubun Kota Bogor, Korban Perempuan Meninggal di Lokasi

Kecelakaan Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun, Bogor Utara, menewaskan seorang perempuan pejalan kaki, Senin pagi.

Penumpang Biskita Trans Pakuan Tembus 2,57 Juta Orang, Koridor Ini Paling Ramai

Penumpang Biskita Trans Pakuan Tembus 2,57 Juta Orang, Koridor Ini Paling Ramai

Penumpang Biskita Trans Pakuan mencapai 2,57 juta orang hingga September 2026. Koridor Bubulak-Ciawi terpadat dengan pendapatan Rp10,29 M

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer