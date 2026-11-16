Buntut Kecelakaan Maut di KS Tubun, Wakil Wali Kota Bogor: Biskita Wajib Dievaluasi Total

RADAR BOGOR - Kecelakaan maut yang melibatkan Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor menuai sorotan.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin meminta agar layanan Biskita Transpakuan dapat dievaluasi total agar tidak jadi terjadi berulang.

Hal itu disampaikannya pasca Jenal turut menyolatkan jenazah atas nama Nyi Ayu Rachma Desmarini di Masjid Al Muslimun Kecamatan Bogor Utara, Senin, 16 November 2026.

Advertisement Baca Juga: Raih 4 Medali Emas, Hapkido Kota Bogor Lampaui Target di Porprov Jabar 2026

“Saya sama Pak Kadishub tadi menyampaikan bahwa evaluasi ke depan harus lebih terukur dan maksimal,” tegas Jenal kepada wartawan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Biskita bukan kali pertama terjadi. Jenal menerima laporan, masih ada korban lain yang saat ini masih dalam penanganan.

Advertisement “Tidak hanya sekali kejadian, supir Biskita ugal-ugalan. Hari ini masih ada satu pasien yang ditangani di PMI dan ditangani oleh PT Kojari, ini kan butuh evaluasi total,” ujarnya.

Jenal menjelaskan pelaksana Biskita Transpakuan sebenarnya dilakukan oleh pihak swasta. Namun, pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah.

“Pemerintah melakukan pembiaayaan belanja sarana transportasi, sehingga mau tidak mau, pengawasan harus diperketat dan dimaksimalkan,” ungkapnya.

Aparat Kepolisian diperkenankan untuk mendalami kecelakaan maut di KS Tubun. Mereka disebut Jenal sudah mengantongi bukti yang lengkap.

“Polisi punya bukti lengkap CCTV, baik di bus itu sendiri maupun di sekitar toko terjadi kecelakaan,” terang Jenal.