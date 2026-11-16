Makin Seru Nih, Fun Walk bareng Kopi Bintang Lima dan Radar Bogor Hadirkan Orkes Nunung CS

RADAR BOGOR - Warga Bogor dan sekitarnya punya agenda menarik untuk mengisi Minggu pagi, 29 November 2026.

Perayaan HUT ke-28 Radar Bogor bakal dikemas berbeda melalui kegiatan Fun Walk yang memadukan olahraga, hiburan musik, permainan seru, hingga bazar UMKM.

Berkolaborasi dengan Kopi Bintang Lima Hitam Manis, kegiatan ini akan dimulai pukul 06.00 WIB.

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Peserta akan mengawali perjalanan dari Balai Kota Bogor dan mengakhiri rute di Alun-Alun Kota Bogor.

Tak sekadar mengajak masyarakat bergerak aktif dan menikmati udara pagi, acara ini juga disiapkan sebagai ruang berkumpul dan bersenang-senang bersama keluarga maupun sahabat.

Advertisement Keseruan semakin lengkap dengan berbagai agenda pendukung, mulai dari senam bersama, fun games, bazar produk UMKM lokal, hingga penampilan musik spesial dari Orkes Nunung CS.

HUT Radar Bogor Jadi Momen Berbagi Kebahagiaan

General Manager (GM) Radar Bogor, Erwin Hikmat mengatakan, perayaan ulang tahun ke-28 Radar Bogor ingin menjadi momentum kebersamaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, konsep Fun Walk dipilih karena mampu menggabungkan aktivitas sehat dengan hiburan yang dapat dinikmati berbagai kalangan.

Kolaborasi bersama Kopi Bintang Lima Hitam Manis juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi turut memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal.

"Melalui perayaan HUT ke-28 Radar Bogor, kami ingin menghadirkan kegiatan yang bisa dinikmati bersama masyarakat. Tidak hanya jalan santai, tetapi juga ada hiburan, bazar UMKM, dan berbagai aktivitas menarik yang membuat suasana semakin meriah," ujar Erwin.