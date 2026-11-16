Kebakaran di Lawanggintung Kota Bogor, 2 Warga Dilarikan ke Rumah Sakit

RADAR BOGOR – Kebakaran melanda kawasan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin, 16 November 2026 sore. Belasan unit rumah terdampak, sementara dua warga lanjut usia (lansia) dilarikan ke rumah sakit.

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Theofilio Patrocinio Freitas, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 17.00 WIB. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 30 jiwa yang terdampak akibat kejadian tersebut.

"Untuk sementara, kebakaran diduga bermula dari salah satu rumah yang dalam kondisi kosong. Kemudian, karena angin cukup kencang, api diduga merembet ke rumah lainnya," ujarnya.

Advertisement Theofilio menjelaskan, posisi rumah di kompleks tersebut saling berdempetan, baik bagian depan maupun belakang. Kondisi itu membuat api lebih mudah merambat ke bangunan lain.

Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena api muncul hampir bersamaan di satu blok, tepatnya di sisi kiri dan kanan. Situasi tersebut juga membuat warga panik sehingga menghambat petugas saat menarik selang pemadam menuju titik kebakaran.

Advertisement Meski demikian, petugas dari Pos Sukasari yang menjadi pos terdekat tiba lebih dahulu. Bantuan kemudian datang dari petugas Damkar Pos Yasmin, Cibuluh, Kabupaten Bogor, serta personel Brimob.

"Setelah semua unit tiba dan titik air sudah tersedia, akhirnya bisa dilakukan pemadaman dengan cepat," jelasnya.

Secara keseluruhan, terdapat 13 unit kendaraan pemadam yang dikerahkan. Rinciannya, delapan unit dari Kota Bogor, dua unit dari Kabupaten Bogor, dan tiga unit dari Brimob. Selain itu, delapan ambulans turut disiagakan di lokasi.

Dua Lansia Dilarikan ke Rumah Sakit

Dalam peristiwa tersebut, dua warga lanjut usia mengalami gangguan kesehatan. Satu orang ibu mengalami syok yang berkaitan dengan kondisi jantungnya, sedangkan seorang bapak mengalami sesak napas akibat paparan asap kebakaran.

Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Juliana di kawasan Tajur untuk mendapatkan penanganan medis.