Berusaha Hindari Kendaraan, Truk Box Malah Terguling di Jalan Djuanda Kota Bogor
RADAR BOGOR - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Selasa 17 November 2026. Sebuah truk box terguling di lokasi tersebut.
Kanit Gakkum Polresta Bogor Kota, Iptu Susilo mengatakan insiden ini pertama kali terjadi sekira pukul 4.50 WIB. Lokasi percisnya di depan Komplek Bank Mandiri
“Bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Selasa, 17 November 2026, sekira jam 04.50 WIB, di Ruas Jalan Juanda,” kata Susilo.
Insiden ini bermula saat truk box yang dikendarai oleh RR melintas dari arah Jalan Djuanda menuju Simpang Denpom atau depan pintu satu Istana Bogor.
Susilo menduga sang sopir tidak hatu-hati. Ia kehilang konsentrasi saat hendak menghindari kendaraan lain yang berada di depannya.
“Tidak hati-hati dan konsentrasi saat menghindari kendaraan yang berada didepannya kemudian banting kemudi ke arah kiri lalu terguling,” ujarnya.
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Atas kejadian ini sopir mengalami luka di bagian telinga. Sementara keneknya luka-luka di bagian kaki. Kendaraan yang terlibat pun mengalami kerusakan.
Bagian depan truk tersebut tampak ringsek, materialnya berceceran di jalan. Arus lalu lintas di ruas Jalan Djuanda pun sempat mengalami kepadatan. (bay)
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