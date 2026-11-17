RADAR BOGOR - Angkot diduga jadi biang kerok, tergulingnya truk box di Jalan Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Selasa 17 November 2026.

Hal itu disampaikan oleh Sopir Truk Box Rizki saat menceritakaan detik-detik kendaraan yang dikemudikannya terguling di Jalan Djuanda.

Rizki mengatakan insiden itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB. Truk box yang dikemudikannya hendak melintas dari arah Jalan Djunada menuju Air Mancur.

Advertisement “Tadi ada kendaraan, Iya angkot. Dia tidak ada lampunya, yasudah saya banting stir,” kata Rizki pada awak media.

Laju angkot disebut Rizki pelan. Kondisi itu membuatnya kelimpungan, apalagi pada saat posisi di belokan. Rizki pun akhirnya terkejut.

“Posisi belokan kan saya kaget bawa nya, otomatis saya banting stir kesini, ambil jalur langsung ke tengah. Pas di tengah mobil tidak bisa dikendaliin, oleng,” ucap Rizki.

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Atas kejadian ini sopir mengalami luka di bagian telinga. Sementara keneknya luka-luka di bagian kaki. Kendaraan yang terlibat pun mengalami kerusakan.