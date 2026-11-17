RADAR BOGOR – Belajar tidak selalu harus berlangsung di dalam ruang kelas.

Melalui kegiatan kepramukaan, peserta didik bisa mendapatkan pengalaman langsung untuk melatih keberanian, kemandirian, kedisiplinan, hingga kemampuan bekerja sama.

Semangat itulah yang dihadirkan SDN Sukadamai 3 melalui kegiatan Pramuka Blok Jelajah Alam yang berlangsung selama empat hari, pada 9–12 November 2026.

Berbagai aktivitas menarik disiapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada para siswa.

Mulai dari dinamika kelompok, pertunjukan seni teater, keterampilan tali-temali, materi kepramukaan, hingga kegiatan jelajah alam menjadi bagian dari rangkaian agenda tersebut.

Advertisement Siswa SDN Sukadamai 3 ikuti Pramuka Blok Jelajah Alam.

Kegiatan ini, tidak hanya menjadi ajang bagi siswa untuk mengenal lebih dekat dunia kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui pengalaman dan tantangan yang dihadapi bersama.

Kamabigus Pangkalan SDN Sukadamai 3, Tata Tarmedi menyampaikan, apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, Pramuka Blok Jelajah Alam merupakan bentuk pembelajaran di luar kelas yang memberikan pengalaman nyata dan bermanfaat bagi perkembangan peserta didik.

4 Hari Kegiatan, Siswa Ditempa Lewat Beragam Tantangan

Rangkaian Pramuka Blok SDN Sukadamai 3 dimulai pada 9 November 2026 dengan kegiatan pembukaan.

Pada hari pertama, siswa mengikuti sejumlah aktivitas pengenalan kelompok, mulai dari yel-yel masing-masing kelompok, dinamika kelompok, hingga latihan membangun kerja sama antarbarung.