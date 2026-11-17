RADAR BOGOR - Sejumlah armada Biskita Transpakuan diperiksa oleh petugas gabungan di Terminal Baranangsiang Selasa 17 November 2026.

Pemeriksaan armada Biskita ini dilakukan sehari pasca insiden maut yang menimpa seorang pejalan kaki di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara.

KBO Satlantas Polresta Bogor Kota, Iptu Lukito menjelaskan langkah tersebut juga bagian dari rangkaian kegiatan ram check operasi lodaya.

Advertisement “Disitukan ada halte Biskita jadi armadanya juga turut kami periksa,” kata Lukito dikonfirmasi Radar Bogor, Selasa 17 November 2026.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan semua armada Biskita dalam keadaan laik jalan. Hanya saja Polisi mengimbau kepada sopir untuk tidak ugal-ugalan.

“Lengkap layak jalan. Kam himbau aja jangan kebut-kebutan dan ugal-ugalan aja jika di jalan, jika lelah dan capai istirahat aja jangan dipaksain,” tegas Lukito.

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Tidak hanya Biskita, Polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor juga turut mengecek kondisi bis yang masuk ke Terminal Baranangsiang.

“Tadi yang kami jadikan ada 10 sebagai sampel. Semua alhamdulillah layak jalan, cuma beberapa KIR nya mati,” ungkap Lukito.

Lukito meminta kepada para sopir untuk segera memperpanjang KIR nya. Berkas tersebut, bagian dari kelengkapan administrasi berlalu lintas.