RADAR BOGOR – Ketahanan pangan daerah tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi pertanian.

Ketersediaan pangan harus didukung akses masyarakat, distribusi, infrastruktur, hingga pemanfaatan teknologi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Nasional dan The 62nd Strategic Talks bertajuk "Sinergi Akademisi, Praktisi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion Lantai 6, Kampus IPB Dramaga, Selasa 17 November 2026.

Advertisement Direktur Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University, Bagus Sartono, mengatakan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan akademisi, praktisi, konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Bagus, IPB University memiliki peran dalam mendukung upaya tersebut melalui riset dan inovasi, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Dukungan itu mencakup penelitian benih, pengelolaan tanah, teknologi pertanian, pascapanen, hingga pengembangan sistem logistik.

IPB juga mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan aspek sosial untuk memperkuat ekosistem ketahanan pangan.

Sebab, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.

"Ketahanan pangan ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan pangannya, tetapi juga akses masyarakat terhadap bahan-bahan itu," ujar Bagus.