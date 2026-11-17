RADAR BOGOR - Korban kebakaran di Asrama Kopasgat Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan akan disewakan rumah sementara.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan pihaknya sudah menggangarkan untuk menanggung biaya sewa selama tiga bulan.

“Kita akan sewakan rumah semantara. Maksimal di APBD kita dianggarkan tiga bulan,” ungkap Jenal pada awak media, Selasa 17 November 2026.

Advertisement Pagu anggaran untuk mengakomodir biaya sewa tersebut Rp1,4 juta. Uangnya langsung ditransfer ke pemilik rumah kontrakan yang dituju.

“Uang itu bukan di transfer ke korban tapi ke pemilik kontrakan. Jadi langsung, sesuai dengan SOP yang ada di BPBD,” terang Jenal dikonfrimasi lebih lanjut.

Aparatur pemerintah di wilayah, baik itu Kelurahan ataupun Kecamatan sedang memfiksasi jumlah korban yang terdampak kebakaran.

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Berdasarkan data sementara, saat ini terdapat 12 rumah yang terdampak, 35 jiwa dan 15 Kartu Keluarga (KK). Namun sebagian mengungsi ke rumah saudaranya.

“Maka Bu lurah dan pa Camat akan segera memfiksasi data itu, sehingga semua upaya dari Pemkot untuk kebakaran kita terus berkhitiar,” terang Jenal.

Jenal menungkapkan upaya medis juga terus dilakukan. Terdapat dua warga yang saat ini masih dalam penangana di salah satu rumah sakit.