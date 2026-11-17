RADAR BOGOR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Upaya tersebut meliputi inspeksi mendadak (sidak) pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga Pasar Murah.

Langkah ini dilakukan menyusul adanya tekanan inflasi dari sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan data Oktober 2026, Kota Bogor mengalami inflasi bulanan sebesar 0,35 persen, inflasi tahunan sebesar 2,87 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 2,33 persen.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bogor, Dewi, mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kelompok tersebut mengalami inflasi sebesar 1,01 persen dengan andil sebesar 0,29 persen.

Advertisement Baca Juga: Warga Bebersih Puing Pasca Kebakaran di Lawanggitung Bogor

Sejumlah komoditas yang dominan menyumbang inflasi di antaranya cabai merah, tahu mentah, tomat, bawang merah, dan cabai rawit. Sementara itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menempati posisi kedua dengan inflasi 0,25 persen dan andil 0,03 persen akibat kenaikan harga nasi dengan lauk.

"Karena cabai merah dan cabai rawit memiliki andil terhadap inflasi, maka upaya yang dilakukan pada November ini salah satunya mengajukan kerja sama dengan Kabupaten Bandung terkait komoditas cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan bawang merah," ujar Dewi.

Advertisement Selain kerja sama antardaerah, TPID juga mempersiapkan pembangunan Kios Inflasi sebagai sarana intervensi harga. TPID turut mengembangkan aplikasi Sigap Inflasi agar pergerakan harga komoditas dapat dipantau secara real time.

Dewi menjelaskan, TPID juga menjalankan sejumlah program rutin untuk mengendalikan inflasi. Di antaranya mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi, berkoordinasi dengan Forum Distributor Pangan, serta menggelar Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah.

Upaya pengendalian dari sisi produksi juga dilakukan melalui penanaman serentak komoditas cabai bersama kelompok tani di Kota Bogor. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan cabai.

Adapun berdasarkan inflasi tahun kalender hingga Oktober 2026, beras menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar, yakni 0,20 persen. Disusul bensin sebesar 0,18 persen, air minum kemasan dan emas perhiasan masing-masing 0,15 persen, serta nasi dengan lauk sebesar 0,12 persen.

Sementara itu, secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,98 persen dengan andil 1,35 persen. Komoditas penyumbang utamanya meliputi cabai rawit, beras, air kemasan, dan minyak goreng.