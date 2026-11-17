RADAR BOGOR - Mendampingi anak berkebutuhan khusus, bukanlah tugas yang sederhana.

Selain membutuhkan kesabaran, para guru juga dituntut memahami karakter setiap anak, menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, hingga membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.

Berangkat dari pengalaman dan tantangan yang serupa, sejumlah guru pendamping di Kota Bogor, akhirnya sepakat membangun sebuah wadah untuk saling berbagi dan menguatkan.

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Wadah tersebut, kemudian dikenal dengan nama Ikatan Guru Anak Istimewa (KAGUME).

Pengurus KAGUME, Handi Sopian, mengungkapkan, organisasi ini lahir dari keresahan para guru yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Advertisement Menurutnya, para guru merasa perlu memiliki ruang bersama untuk bertukar pengalaman, berdiskusi, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang kerap ditemui dalam proses pendampingan anak.

"Awal berdirinya KAGUME ini adalah sebuah bentuk keresahan. Keresahan dari guru-guru pendamping, guru-guru anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Bogor, karena memiliki permasalahan dan pengalaman yang hampir sama," ujar Handi saat di Graha Pena Radar Bogor.

Berawal dari 13 Sekolah

Gagasan membentuk komunitas tersebut, kemudian diwujudkan melalui pertemuan sejumlah sekolah yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Pada Agustus 2023, KAGUME mulai dibangun dengan melibatkan sekitar 13 sekolah pendukung.

Mereka duduk bersama untuk membentuk ruang kolaborasi bagi para pendidik yang memiliki pengalaman serupa.