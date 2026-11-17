RADAR BOGOR – Dedikasi terhadap pelayanan publik tidak menghalangi aparatur sipil negara (ASN) untuk terus mengembangkan kemampuan akademis.

Hal itu dibuktikan Dian Setiawan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlinsos) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, yang berhasil meraih gelar doktor (S3) di bidang Teknik Sipil dari Universitas Tarumanagara (Untar).

Prestasi tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Advertisement Pasalnya, Dian tercatat sebagai satu-satunya ASN di lingkungan Pemkot Bogor yang menyandang gelar doktor di bidang Teknik Sipil.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Di tengah padatnya aktivitas kedinasan, Dian mampu menuntaskan pendidikan doktoral tanpa mengesampingkan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

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Menjalani pendidikan S3 sambil menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan bukanlah hal yang mudah.

Dian mengungkapkan, proses tersebut membutuhkan pengorbanan tenaga, konsentrasi, serta pengaturan waktu yang disiplin.

Ia tetap menjadikan tugas sebagai abdi negara sebagai prioritas utama. Seluruh pekerjaan kantor maupun berbagai dinamika penanganan persoalan sosial di Kota Bogor tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, kegiatan perkuliahan dan penyusunan penelitian dilakukan di luar waktu kedinasan, termasuk dengan memanfaatkan waktu pada akhir pekan.