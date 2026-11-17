RADAR BOGOR - Sejumlah titik di Kota Bogor kini sudah dilengkapi kamera CCTV. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh warga untuk memantau arus lalu lintas dari rumah melalui HP.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati menjelaskan penggunaan CCTV ini sengaja dirancang mudah.

Warga hanya perlu mengunduh aplikasi Bogor Single Window (BSW). Aplikasi ini bisa diunduh oleh pengguna android ataupun IOS.

Advertisement “Jadi bisa didownload di App Store ataupun Play Store. Dari situ sudah tinggal pilih titik mana yang mau dilihat,” kata Ana kepada Radar Bogor Selasa, 17 November 2026.

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Tak hanya itu, warga juga bisa mengakses CCTV Kota Bogor melalui portal resmi BSW. Rekaman gambar yang ditampilkan di dalamnya reall time.

Advertisement CCTV Kota Bogor saat ini sudah menjangkau 144 titik. Lokasinya tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga di sejumlah fasilitas publik.

“Ada juga kan di Taman Kencana, di Taman Ekspresi, di Sempur, bahkan di Alun-Alun Kota Bogor, jadi di fasilitas publik juga kami pasang,” bebernya.

Ana mengakui bahwa dalam penggunannya acap kali terdapat gangguan. Kondisi ini disebabkan karena CCTV sedang dalam masa perawatan.

“Ada 22 titik yang perlu maintenance. Dan inipun punya nya Dishub, tapi tersambung ke kami, tetap bisa diakses lewat BSW,” ujar Ana.

Penggunaan CCTV bukan hanya untuk memantau arus lalin semata. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan kontrol sosial.