RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim berbagi pengalaman mengenai penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat dalam Konferensi Kota Toleran Tingkat Nasional 2026 yang digelar Setara Institute di Timika, Papua, Selasa, 17 November 2026.

Dalam forum tersebut, Dedie memaparkan berbagai kebijakan dan langkah yang telah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama masyarakat untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

Ia menjelaskan bahwa partisipasinya dalam konferensi tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai strategi pemerintah daerah dalam merawat hubungan antarumat beragama sekaligus memperkuat nilai-nilai toleransi di lingkungan masyarakat.

Advertisement "Hari ini saya diminta oleh Setara Institute untuk hadir sebagai narasumber dalam Konferensi Kota Toleran yang kedua tingkat nasional tahun 2026 di Timika, Papua," ujar Dedie.

Menurut Dedie, keberagaman yang dimiliki Kota Bogor menjadi potensi sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan. Kondisi tersebut membutuhkan komitmen berkelanjutan dari pemerintah maupun masyarakat agar perbedaan yang ada dapat berjalan seiring dengan terciptanya kehidupan sosial yang damai.

Advertisement Karena itu, Pemkot Bogor terus berupaya membangun lingkungan yang menghormati perbedaan keyakinan, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), serta memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan kehidupan secara inklusif.

Dalam pemaparannya, Dedie turut menguraikan sejumlah program dan pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga toleransi.

Penguatan komitmen tersebut dinilai penting agar nilai keberagaman tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya mewujudkan kota yang toleran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kontribusi berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Pemkot Bogor akan terus memperluas komunikasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat suasana kehidupan yang saling menghormati serta terbuka terhadap keberagaman.