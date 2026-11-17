RADAR BOGOR – Kebakaran yang terjadi di kawasan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Senin, 16 November 2026 mengakibatkan sekitar 12 rumah terdampak. Peristiwa tersebut turut memengaruhi kehidupan lebih dari 30 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan tersebut.

Menindaklanjuti kejadian itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengunjungi lokasi untuk melihat kondisi para korban sekaligus menyampaikan perhatian dan keprihatinan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas musibah yang terjadi.

Dalam kunjungannya, Jenal memastikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah penanganan darurat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran sejak kejadian berlangsung.

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Selain penanganan awal, Pemkot Bogor juga menyiapkan sejumlah bentuk dukungan untuk membantu warga memulihkan kondisi setelah kebakaran. Bantuan tersebut mencakup penyediaan subsidi biaya sewa tempat tinggal sementara selama tiga bulan bagi keluarga yang terdampak.

Pemerintah daerah turut merencanakan kegiatan pembersihan lingkungan di sekitar lokasi kejadian melalui kerja bakti dan kegiatan korve agar kawasan yang terdampak dapat segera ditata kembali.

Advertisement Jenal berharap para warga yang mengalami musibah diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi situasi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Bogor akan berupaya mendampingi proses pemulihan pascakebakaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilio Patrocinio Frietas, menjelaskan bahwa sumber api diduga berasal dari salah satu rumah yang dalam keadaan kosong di sekitar kawasan tersebut.

Kondisi angin yang bertiup cukup kencang serta jarak antarrumah yang berdekatan menyebabkan kobaran api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Situasi tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan dukungan sejumlah armada dan personel dari berbagai instansi.

Petugas pemadam kebakaran melanjutkan upaya penanganan hingga tahap pendinginan pada malam hari untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

Dalam proses pemadaman, sebanyak delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bogor dikerahkan. Penanganan juga diperkuat dengan bantuan armada dari Kabupaten Bogor serta unsur Brimob.