RADAR BOGOR – Mendampingi anak berkebutuhan khusus, bukan hanya soal kesabaran.

Di balik setiap proses pembelajaran, ada tantangan besar yang harus dihadapi guru pendamping, mulai dari memahami karakter anak, mengenali perilakunya, hingga menentukan pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Ikatan Guru Anak Istimewa (KAGUME) di Bogor.

Organisasi ini hadir sebagai ruang bagi para guru pendamping untuk saling belajar, berbagi pengalaman, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus.

Pengurus KAGUME, Handi Sopian, mengatakan bahwa tantangan utama seorang guru pendamping adalah memastikan anak mendapatkan pendampingan yang tepat.

Advertisement Menurutnya, setiap anak memiliki karakteristik dan potensi berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan.

"Tantangan terbesar seorang guru pendamping, pertama, bagaimana dia bisa mendampingi anak itu dengan baik. Kedua, harus memiliki rasa sabar yang tinggi karena anak-anak ini istimewa, memiliki kelebihan masing-masing. Bagaimana caranya kelebihan itu kita akomodasi supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi," ujar Handi di Graha Pena Radar Bogor.

Mengenali Karakter Anak Jadi Tantangan Awal

Tantangan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, juga dirasakan oleh pengurus KAGUME lainnya, Ari Hakiki.

Ia mengungkapkan, pengalaman mendampingi anak berkebutuhan khusus pada masa sebelumnya memberikan banyak pelajaran, terutama ketika guru belum sepenuhnya memahami kondisi anak yang akan didampingi.

Menurut Ari, pada tahap awal, guru sering kali belum mengetahui karakter anak secara menyeluruh.