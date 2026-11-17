RADAR BOGOR – Perbaikan drainase di sekitar SPBU Jalan KH Soleh Iskandar, Kota Bogor, memicu kemacetan di Simpang Lampu Merah Yasmin, Selasa, 17 November 2026. Pekerjaan yang melibatkan alat berat itu menutup sekitar setengah badan jalan sehingga arus kendaraan tersendat.

Kemacetan terjadi sejak siang hingga sore hari. Antrean kendaraan bahkan mengular dari Jalan KH Soleh Iskandar hingga Jalan KH Abdullah Bin Nuh.

Berdasarkan pantauan Radar Bogor, alat berat terlihat mengeruk saluran drainase yang berada di tengah jalan. Material bekas galian kemudian diangkut menggunakan mobil truk.

Advertisement Baca Juga: Kebakaran Hanguskan 12 Rumah di Lawanggintung, Pemkot Bogor Siapkan Bantuan

Aktivitas pengerukan dan pengangkutan material tersebut membuat ruang gerak kendaraan menjadi terbatas. Pengendara harus bergantian melintasi bagian jalan yang masih bisa digunakan.

Penumpukan kendaraan terjadi dari tiga arah, yakni dari Underpass Jalan Baru, Salabenda, serta Jalan KH Abdullah Bin Nuh dari arah Semplak. Kepadatan juga terlihat di kedua sisi jalan.

Advertisement Kondisi tersebut semakin terasa saat jam pulang kerja dan sekolah. Banyaknya kendaraan yang melintas membuat antrean di sekitar persimpangan semakin panjang.