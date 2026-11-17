RADAR BOGOR - Komunitas Homeschooling Kawan Seru mengunjungi kantor Radar Bogor pada Selasa, 17 November 2026.

Kunjungan bertujuan mengenalkan cara kerja media massa kepada anak-anak sekaligus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya literasi media di tengah derasnya arus informasi.

Ketua Pelaksana, Kurnia Pratiwi menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memperingati Hari Jurnalis Internasional pada 19 November 2026 mendatang.

Advertisement “Kami ingin belajar bagaimana cara kerja jurnalistik dan apa yang ditanyakan wartawan kepada narasumber langsung dari sumbernya,” ujar Kurnia.

Sebanyak 40 anak dari jenjang SD dan SMP, bersama 10 pendamping, diajak melihat langsung suasana kerja melalui room tour ke sejumlah ruangan di lingkungan Radar Bogor.

Advertisement Selain itu, Radar Bogor juga menjelaskan alur kerja di media massa. Melalui penjelasan tersebut, anak-anak diharapkan mendapat gambaran tentang proses peliputan, penulisan naskah, hingga penyuntingan sebelum berita sampai ke tangan pembaca.

Redaktur Radar Bogor Pipin Apriani memaparkan kiat-kiat menulis berita yang baik. Ia menekankan bahwa riset dan penggalian isu penting dilakukan sebelum menulis berita.

“Berita itu harus dicek kebenarannya, nah itu tugas wartawan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kurnia berharap anak-anak memahami bagaimana sebuah berita divalidasi kebenarannya.

“Zaman sekarang hoaks berkembang sangat cepat, harapannya, anak-anak bisa membedakan mana berita hoaks dan mana yang valid,” ungkap Pipin.