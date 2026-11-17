RADAR BOGOR – Warga Perumahan Bogor View 2, RT 05/RW 12, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, menyiapkan berbagai inovasi lingkungan untuk menghadapi penilaian Bogor Bersih 2026.

Mulai dari pengolahan sampah organik, pemanfaatan barang bekas, hingga budidaya hidroponik menjadi bagian dari upaya warga menjaga lingkungan secara mandiri.

Berbagai inovasi tersebut ditunjukkan saat tim penilai Bogor Bersih mengunjungi lingkungan mereka. Ketua RT 05/RW 12 Bogor View 2, Yusra, mengapresiasi antusiasme warga yang turut menyambut kedatangan tim penilai.

Advertisement “Alhamdulillah, kami sebagai pengurus RT dan sebagai warga sangat senang sekali dengan kedatangan juri kemarin. Di luar prediksi saya, saya kira jurinya cuma lima, di bawah 10 orang. Tapi alhamdulillah, ternyata ada satu bus dan beberapa mobil,” ungkap Yusra kepada Radar Bogor, Senin, 16 November 2026.

Dalam pengelolaan sampah, warga mencatat volume sampah harian mencapai sekitar 140 kilogram. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen merupakan sampah organik yang dipilah langsung dari rumah tangga.

Advertisement Untuk mengolah sampah organik, warga memanfaatkan lebih dari 100 lubang biopori berbahan paralon. Mereka juga membuat biopori menggunakan galon air mineral bekas dan toren berkapasitas lebih dari 1.000 liter.

“Kita punya biopori paralon sekitar 100-an lubang lebih. Ada biopori memakai galon air mineral yang ditanam di tanah separuh. Yang besarnya itu biopori jumbo memakai toren bekas kurang lebih yang satu ton lebih, ada di samping sekretariat,” jelas Yusra.

Warga juga mengembangkan program sedekah botol plastik dan minyak jelantah untuk mengurangi sampah anorganik. Minyak jelantah yang terkumpul kemudian dijual, dengan hasil penjualan digunakan untuk mendukung kegiatan lingkungan.

“Sedekah minyak jelantah dari warga kita kumpulkan, jual. Dari penjualan per 2026 kemarin alhamdulillah terkumpul uang sekitar Rp1 juta lebih. Sebanyak 30 persen kita serahkan kepada tim kebersihan dan 70 persen kita masukkan ke kas RT untuk rencana pembuatan tambahan fasilitas,” terangnya.

Pemanfaatan barang bekas juga dilakukan untuk menjaga area yang rawan longsor. Warga menggunakan sekitar 300 hingga 400 ban bekas sebagai penahan turap batu miring.