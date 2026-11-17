RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat pendataan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya melalui pengembangan aplikasi Sistem Operasional Layanan Usaha dan Promosi UMKM Kota Bogor (Solusi).

Aplikasi yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor tersebut dikembangkan untuk mengintegrasikan data UMKM. Sistem ini juga diharapkan memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan serta menentukan program pembinaan bagi pelaku usaha.

Kepala Bidang UMKM Dinas KUKMDagin Kota Bogor, Devi Librianti Juvita Permata mengatakan, pengembangan aplikasi Solusi dilatarbelakangi kebutuhan pemerintah terhadap data UMKM yang lebih akurat. Selama ini, jumlah UMKM di Kota Bogor masih memiliki perbedaan berdasarkan berbagai sumber pendataan.

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"Jadi latar belakang lahirnya aplikasi Solusi ini dari keprihatinan kami bahwa sebenarnya UMKM Kota Bogor ada berapa. Selama ini banyak simpang siur, ada yang bilang 6.000, ada yang 43.000, bahkan ada yang 107.000," ujarnya saat berbincang dalam Podcast Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

Devi menjelaskan, aplikasi Solusi sebenarnya sudah diluncurkan sejak 2022. Namun, versi sebelumnya hanya mencatat pelaku usaha yang mendaftarkan diri secara langsung sehingga belum menggambarkan keseluruhan UMKM yang ada di Kota Bogor.

Advertisement Karena itu, Dinas KUKMDagin melakukan pengembangan dengan mengompilasi data dan mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT) Kementerian UMKM. Data tersebut juga diarahkan untuk terhubung dengan Satu Data Pemerintah Kota Bogor.

Melalui pembaruan tersebut, pemerintah ingin memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai jumlah, jenis usaha, hingga persebaran lokasi UMKM. Informasi itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan program pembinaan maupun bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Misalnya, kami tahu UMKM yang bergerak di bidang kuliner berapa, perdagangan berapa, dan lokasinya di mana. Jadi, ketika pemerintah ingin memberikan bantuan atau pembinaan, sasarannya bisa lebih jelas," jelasnya.

Dalam proses pembaruan data, sekitar 6.000 pelaku UMKM yang sebelumnya sudah terdaftar di aplikasi Solusi diharapkan kembali melakukan pendaftaran. Langkah ini diperlukan karena terdapat sejumlah informasi tambahan yang perlu dilengkapi, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), masa berlaku PIRT, serta informasi hak kekayaan intelektual (HAKI).

Devi menyebutkan, pada aplikasi versi lama, sejumlah informasi tersebut belum menjadi bagian dari persyaratan pengisian data. Melalui pembaruan sekarang, pemerintah ingin memiliki basis data yang lebih lengkap untuk mendukung kebutuhan pembinaan UMKM.