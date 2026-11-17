RADAR BOGOR – Warga Perumahan Taman Kenari, RT 01/RW 10, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor mengandalkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan untuk menghadapi penilaian Bogor Bersih 2026.

Program pemilahan sampah organik, komposter, biopori, maggot, hingga bank sampah telah dijalankan secara bertahap sejak puluhan tahun lalu.

Ketua RW 10 Perumahan Taman Kenari, Tatang, mengatakan kunjungan tim penilai menjadi kesempatan bagi warga untuk menunjukkan upaya menjaga kebersihan dan penghijauan lingkungan. Warga juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menerima masukan sebagai bahan evaluasi.

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“Kunjungan tim juri terakhir dalam rangka penilaian Bogor Bersih di Perumahan Taman Kenari RT 01 RW 10 Kelurahan Ciluar berjalan dengan baik. Kami menyambut kedatangan tim juri dan mendampingi mereka untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan, kebersihan, penghijauan, pengelolaan sampah, serta partisipasi warga dalam menjaga lingkungan,” ungkap Tatang.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga menjadi ruang bagi warga untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Menurutnya, pengelolaan lingkungan harus terus dikembangkan melalui kerja sama seluruh warga.

Advertisement Tatang bukan sosok baru dalam kegiatan kemasyarakatan di Taman Kenari. Ia menetap di perumahan tersebut sejak 2000, kemudian dipercaya menjadi Ketua RT 01 pada 2001 hingga 2017 sebelum menjabat Ketua RW 10 sejak 2017 sampai sekarang.

Sejak awal masa kepengurusannya, pemilahan sampah organik sudah mulai dirintis. Program tersebut kemudian diperkuat dan dilembagakan secara lebih terstruktur sejak 2017.

Untuk menjaga keberlanjutan program, warga rutin menggelar kerja bakti dan mengolah sampah organik dari rumah tangga. Berbagai metode diterapkan, mulai dari komposter, biopori, budidaya maggot, hingga lubang komunal.

“Menggalakkan kegiatan kerja bakti, mendorong pemilahan sampah organik berupa komposter, biopori, maggot, dan lubang komunal,” kata Tatang kepada Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

Pengelolaan sampah juga mencakup material anorganik. Warga mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah, sedangkan sebagian residunya diolah menjadi produk kerajinan.