RADAR BOGOR - Kreativitas siswa SDN Lawanggintung 4 Kota Bogor dalam mengolah sampah sukses menghantarkan sekolah ini jadi finalis Bogor Bersih 2026.

Berbagai kemasan plastik, disulap jadi busana. Hasil kreasi ini pun dipamerkan saat Juri Kehormatan Bogor Bersih menyambangi sekolah tersebut.

Guru SDN Lawanggintung 4, Mulyani mengatakan, kreasi itu lahir dari kebiasaan sekolah dalam mengedukasi siswa untuk memanfaatkan sampah sejak dini.

Advertisement Bahkan, sejumlah hasil kreasi siswa dalam mengolah sampah, sudah pernah mengantarkan mereka meraih prestasi di tingkat Kota Bogor.

"Alhamdulillah, dari kemasan ciki-ciki bisa dibuat baju daur ulang. Anak-anak juga fashion show-nya lumayan dan sudah pernah menjuarai di tingkat kota," ujarnya.

Advertisement Kreativitas itu tidak selalu membutuhkan biaya besar. Salah satunya saat siswa membuat kostum dari kantong kresek bekas untuk penampilan tari hula-hula.

Selain itu, stik es krim bekas yang dikumpulkan siswa juga dimanfaatkan sebagai bahan kreasi dalam kegiatan pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya.

Di luar kreativitas daur ulang, SDN Lawanggintung 4 juga memiliki sejumlah program unggulan dalam pengelolaan sampah.

Di antaranya komposter, penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta bank sampah yang dijalankan melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Untuk sampah organik, sekolah memanfaatkan komposter dengan bahan utama daun kering. Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).