Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan.(Fauzan/Radar Bogor)

RADAR BOGOR - Pengemudi Biskita Transpakuan yang terlibat dalam kecelakaan maut di Jalan KS Tubun Kecamatan Bogor Utara diketahui bukan mantan sopir angkot.

Advertisement Informasi tersebut sempat jadi perbincangan dan viral di media sosial, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin sudah mengecek riwayat pekerjaan sang sopir.

Sosok AK disebut Jenal sudah bekerja sebagai sopir Biskita sejak 1,5 tahun silam. Namun, dia tidak merinci pekerjaan sebelumnya.

Advertisement “Bukan (sopir angkot), kemarin saya cek, ternyata yang bersangkutan sudah satu setengah tahun bekerja,” ungkap Jenal kepada wartawan Selasa, 17 November 2026.

AK bersama sopir Biskita lainnya pun rutin mengikuti pembinaan setiap bulan. Operator Biskita bahkan sampai melibatkan Dishub dan aparat Kepolisian.

“Informasinya ada pembinaan setiap bulan, yang dikerjasamakan dengan Dishub, dan lembaga vertikal, kepolisian juga ikut memberikan pembinaan,” ujar Jenal.

Saat ini Pemkot Bogor masih menunggu hasil pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh aparat Kepolisian. Jenal menyerahkan sepenuhnya kepada mereka.

“Kelalaian, keteledoran ini berbasis individu ataupun ada faktor lain, entah ngantuk atau apa, kita seragkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta,” terang Jenal.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bogor akan mengevaluasi total layanan Biskita Transpakuan. Jenal sudah melapor kejadian ini ke Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.

“Yang pasti begitu saya ketemu Pak Wali saya akan sampaikan, untuk membahas evaluasi secara menyeluruh,” tegas Jenal.