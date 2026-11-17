BRMP Kementan Dorong Transformasi Digital, 120 Pegawai Dibekali Kemampuan Manajerial di Bogor
RADAR BOGOR - Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menggelar workshop yang diikuti oleh 120 PNS di BRMP selama tiga hari, pada 17 hingga 19 November 2026.
Kegiatan bertajuk “Workshop Digitalisasi Layanan Kepegawaian dan Pelatihan Leadership dan Managerial Skills” tersebut diselenggarakan di Kota Bogor.
Kepala Bagian Umum Sekretariat BRMP Bekti Subagja mengatakan workshop dirancang dengan tiga tujuan utama, yakni pemahaman nilai dan etika kepemimpinan yang berorientasi pelayanan, peningkatan kemampuan praktis dan manajerial, serta pengembangan alur kerja (workflow) yang terstruktur dan berorientasi pada capaian kerja.
“Workshop digitalisasi layanan kepegawaian ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pengelola data dan informasi BRMP,” ujar Bekti.
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Sementara itu, workshop secara resmi dibuka oleh Sekretaris BRMP Kementerian Pertanian, Handi Arief. Dalam sambutannya, Handi berharap workshop ini dapat mencetak pemimpin-pemimpin baru.
Menurutnya, kesenjangan antargenerasi di antara pegawai membuat karakter dan cara kerja mereka berbeda-beda, sehingga pemimpin perlu pendekatan yang berbeda pula.
“Harapan saya workshop ini menghasilkan bekal yang bisa dibawa pulang, menambah keilmuan dan pengalaman, sehingga tujuan BRMP tercapai,” ujar Handi.
Selain pelatihan kepemimpinan, Handi mengatakan digitalisasi layanan kepegawaian dibutuhkan untuk memudahkan pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi ribuan pegawai.
Handi juga menegaskan, BRMP akan memantau dampak kegiatan ini selama sekitar dua bulan mendatang, baik terkait penerapan aplikasi digital maupun kemampuan kepemimpinan dan manajerial peserta.(Sayyidah/Maganghub Radar Bogor)
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