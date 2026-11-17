RADAR BOGOR – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor kini memiliki akses pemasaran produk melalui platform digital yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Fasilitas tersebut tersedia dalam aplikasi Sistem Operasional Layanan Usaha dan Promosi UMKM Kota Bogor (Solusi).

Aplikasi yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKMDagin) Kota Bogor itu menyediakan katalog digital untuk mempromosikan berbagai produk UMKM.

Melalui fitur tersebut, pelaku usaha bisa memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang mengakses aplikasi.

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Kepala Bidang UMKM Dinas KUKMDagin Kota Bogor, Devi Librianti Juvita Permata mengatakan, katalog digital menjadi salah satu fasilitas yang disiapkan untuk mendukung pemasaran produk UMKM. Aplikasi Solusi juga menyediakan informasi lokasi penjualan sehingga masyarakat dapat menemukan tempat usaha yang dicari.

"Jadi, aplikasi Solusi ini sekaligus jadi galerinya produk UMKM secara digital untuk Pemerintah Kota Bogor," ujarnya saat berbincang dalam Podcast Radar Bogor, Selasa, 17 November 2026.

Advertisement Devi menjelaskan, fitur lokasi berjualan dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah yang ingin mencari produk UMKM Kota Bogor. Pengguna bisa mencari produk berdasarkan kategori, seperti kuliner atau kerajinan, kemudian melihat alamat penjual yang terhubung langsung dengan Google Maps.

Selain pemasaran, aplikasi Solusi juga menyediakan layanan informasi pelatihan dan materi pembelajaran bagi pelaku usaha. Materi tersebut bisa diunduh sehingga pelaku UMKM dapat mempelajari berbagai keterampilan usaha sesuai kebutuhan.

Salah satu materi yang tersedia berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dengan fasilitas tersebut, pelaku UMKM bisa mempelajari materi secara mandiri tanpa harus selalu mengikuti penyampaian secara langsung.

Dinas KUKMDagin juga menyediakan kelas virtual melalui Zoom dengan melibatkan berbagai narasumber. Mereka berasal dari kalangan profesional, akademisi, pelatih yang tergabung dalam BASPN, serta pelaku UMKM yang sudah berhasil mengembangkan usahanya.

Devi menyebut, pelaku UMKM yang telah sukses dan naik kelas juga dilibatkan melalui sesi berbagi pengalaman atau success story. Dengan begitu, anggota aplikasi bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman langsung sesama pelaku usaha.