RADAR BOGOR – Sebanyak 350 siswa dari berbagai sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor berhasil mengamankan tiket menuju babak tingkat provinsi dalam ajang G Olimpiade.

Mereka terpilih setelah mengikuti semifinal G Olimpiade tingkat kota dan kabupaten yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi IPB.

Dari total 699 peserta yang mengikuti kompetisi tersebut, hanya sekitar separuhnya yang dinyatakan berhak melanjutkan perjuangan ke tahap berikutnya.

Advertisement Para peserta berasal dari tiga jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP), yang mewakili puluhan sekolah di wilayah Bogor.

Ketua Pelaksana G Olimpiade, Alief Kurniawan, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan untuk menentukan peserta terbaik yang akan mewakili daerahnya pada kompetisi tingkat provinsi.

“Pesertanya tiga jenjang, dari SD hingga SMP, mereka berasal dari puluhan sekolah di kota dan Kabupaten Bogor,” ungkap Alief kepada Radar Bogor.

Babak tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026. Lokasi pelaksanaannya masih bertempat di Sekolah Vokasi IPB.

Matematika, IPA, Biologi, dan Ekonomi Jadi Materi Lomba

Dalam G Olimpiade, peserta diuji melalui sejumlah mata pelajaran yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Untuk tingkat SD hingga SMP, bidang yang diperlombakan meliputi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sementara itu, peserta tingkat SMA menghadapi persaingan pada empat mata pelajaran, yakni Matematika, IPA, Biologi, dan Ekonomi.