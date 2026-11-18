RADAR BOGOR - Mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor disebut sudah tua dan usang. Kondisi ini kerap mengganggu fungsinya.

Teranyar, personel Dishub kesulitan saat mengevakuasi truk box yang terguling di Jalan Djuanda pada Selasa 17 November 2026.

Proses evakuasi terhambat. Kondisi ini sempat membuat antrean kendaraan mengular hingga ke ruas Jalan Otista atau simpang Mal BTM.

Advertisement Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin membenarkan hal itu. Ia bahkan mengaku sempat mengalami dan melihat langsung kinerja mobil derek milik Dishub itu.

“Karena yang sekarang sudah usang dan tua. Sehingga tidak lagi representatif. Saya sempat alami juga dibeberapa minggu lalu derek mobil terigu yang mogok,” jelas Jenal.

Jenal tidak ingin masalah tersebut dibiarkan berlarut. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah membahas persoalan usangnya mobil derek Dishub itu.

“Saya sudah rapat evaluasi dengan pa Wali dan seluruh OPD saya minta khusus ke Kadishub untuk beli mobil derek yang baru,” terang Jenal.

Mobil derek Dishub bisa diusulkan pada anggaran tahun depan, dan bisa dimasukan dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD)

“Jadi Dishub dianggaran tahun depan kalau bisa dan anggarannya ada usulkan untuk RKBMD pengadaan mobil derek yang baru,” ujarnya.

Harga persatu unit mobil Derek diperkirakan mencapai Rp1,2 M. Jika anggarannya mencukupi, Jenal mengusulkan agar beli dua unit