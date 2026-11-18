RADAR BOGOR – Mobilitas warga Kelurahan Ranggamekar dan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota bogor kini semakin terbantu setelah Jembatan Leuwi Tarik selesai direvitalisasi.

Jembatan Leuwi Tarik yang sebelumnya hanya dapat dilewati pejalan kaki itu, kini sudah bisa digunakan sepeda motor untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Perubahan tersebut menjadi kabar baik bagi warga yang selama ini harus menempuh jalur alternatif ketika jembatan ditutup atau tidak dapat dilalui kendaraan.

Advertisement Setelah menjalani pembangunan sejak Agustus 2026, jembatan penghubung dua kelurahan tersebut kini hadir dengan konstruksi yang lebih baik.

Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk merevitalisasi jembatan yang sebelumnya menggunakan konstruksi gantung tersebut.

Hasil pembangunan Jembatan Leuwi Tarik diresmikan langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Rabu 18 November 2026. Jembatan baru ini memiliki lebar dua meter dengan panjang mencapai 36 meter.

Advertisement Baca Juga: Mobil Derek Dishub Kota Bogor Sudah Usang, Jenal Usul Beli Unit Baru

Perubahan konstruksi tersebut memungkinkan sepeda motor melintas sehingga akses masyarakat antara Ranggamekar dan Batutulis menjadi lebih mudah.

Usulan Warga Sejak 2023 Akhirnya Direalisasikan

Revitalisasi Jembatan Leuwi Tarik menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sejak 2023.

Sebelum diperbaiki, sejumlah bagian jembatan mengalami kerusakan dan pengeroposan sehingga kondisinya membutuhkan penanganan serius.

Padahal, keberadaan jembatan tersebut memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat sekitar.