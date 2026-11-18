RADAR BOGOR – Pemkot Bogor akan memperketat pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum setelah kecelakaan maut yang melibatkan bus BisKita Transpakuan di Jalan KS Tubun.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim berencana menggandeng Polresta Bogor Kota untuk meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan para pengemudi, baik sopir BisKita maupun angkutan kota (angkot).

Dedie menyebutkan, dirinya telah menjalin komunikasi dengan Kojari sebagai operator BisKita.

Advertisement Dia meminta pihak operator memberikan pembinaan lebih intensif kepada para pengemudi agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, perilaku pengemudi saat berada di jalan raya harus menjadi perhatian serius.

Dia mengingatkan agar sopir angkutan umum tidak berkendara secara ugal-ugalan dan selalu mengutamakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

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“Saya sudah berkomunikasi juga dengan manajemen BisKita melalui Kojari untuk bisa lebih melakukan pembinaan kepada para sopir agar tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari. Tidak boleh ugal-ugalan,” ujar Dedie.

Tak hanya kepada operator BisKita, Dedie juga meminta dukungan kepolisian untuk melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum lainnya.

Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Kapolresta Bogor Kota agar program pembinaan turut menyasar sopir angkot.

Dedie menilai, pengemudi angkot selama ini masih membutuhkan perhatian dan pembinaan lebih lanjut.