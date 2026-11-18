RADAR BOGOR - Keberadaan kursi dan tempat sampah di trotoar trase Batutulis Kota Bogor menuai pro dan kontra. Jumlahnya dinilai terlalu banyak.

Pantauan di lokasi, Rabu 18 November 2026 dua fasilitas tersebut dipasang di sisi kiri dan kanan jalan. Titiknya dari mulai masuk kawasan hingga ke ujung jalan.

Berdasarkan keterangan warga, banyak yang kerap bersantai di lokasi tersebut tiap sore. Mereka memarkirkan kendaraannya di sisi jalan.

Advertisement Wali Kota Bogor Dedie Rachim telah mendengar informasi pro dan kontra terkait keberadaan kursi dan tempat sampah tersebut.

“Ya katanya kursinya kebanyakan, kemudian tempat sampahnya banyak, nanti kita evaluasi,” ujar Dedie saat ditemui di Hotel Green Forest.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor disebut Dedie belum bisa berbuat banyak. Sebab kawasan trase Batutulis sendiri hingga saat ini masih kewenangan Pemrov Jabar.

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“Sementara ini tanggung jawabnya masih di Provinsi Jabar. Apakah kursinya nanti sebanyak itu atau nanti kita pindahkan nanti kita evaluasi,” terang Dedie.

Untuk saat ini Pemkot Bogor sudah amat bersyukur akses jalan warga sudah bisa tersambung lagi. Dedie berharap warga bisa ikut merawatnya.

Dedie belum membocorkan terkait waktu pasti peresmian trase Batutulis. Hingga saat ini Pemkot Bogor masih berkomunikasi dengan Pemprov Jabar.