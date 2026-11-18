RADAR BOGOR – RT 02 RW 03 Kampung Sirnagalih, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor menjadikan Bogor Bersih 2026 sebagai momentum untuk membangun kebiasaan menjaga lingkungan.

Warga berharap kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah tetap berjalan meski rangkaian perlombaan telah berakhir.

Kampung ini berada tepat di belakang Istana Batutulis. Lingkungannya masih asri dengan pepohonan dan aliran sungai yang melintasi kawasan tersebut.

Advertisement Kondisi alam itu turut mendukung pengembangan ketahanan pangan warga. Mereka memiliki kebun yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan bagi masyarakat setempat.

Mereka mengelolanya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani Dewasa (KTD). Sejak lama masyarakat mengelola lahan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran.

Advertisement Hasil tanaman tersebut dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh warga. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya masyarakat dalam memaksimalkan potensi lingkungan sekaligus mendukung ketersediaan pangan di kawasan permukiman.

Ketua RT 02, M. Hamdhani atau akrab disapa Pak Basir, mengatakan pihaknya tidak memasang target khusus untuk meraih juara. Menurutnya, hal terpenting adalah menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, dengan adanya Bogor Bersih ini, intinya kami ingin mengembalikan semangat warga Bogor dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan. Mudah-mudahan ke depan warga bisa sepenuhnya menjaga kebersihan,” ujarnya.

Hamdhani menegaskan, prestasi dalam perlombaan bukan menjadi tujuan utama. Namun menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat adalah tujuan yang ingin dicapai.

“Juara nomor 100. Yang kami inginkan adalah bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ini bisa terus berkesinambungan,” katanya.