RADAR BOGOR – Akhir pekan pertama Desember, bakal semakin ramai bagi komunitas padel.

Nako Arena resmi mengubah format penyelenggaraan Nako Arena Padel Tournament (Fix Partner Tournament) dengan menggabungkan seluruh pertandingan kategori pria dan wanita dalam satu hari, yakni Sabtu, 5 Desember 2026.

Perubahan ini, membuat turnamen yang sebelumnya membagi jadwal pertandingan ke dua hari berbeda kini hadir dalam format one-day tournament.

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Langkah tersebut, diambil setelah panitia menerima masukan dari para pemain, terutama terkait jadwal pertandingan kategori pria yang semula direncanakan berlangsung pada Jumat.

Pertimbangan utamanya, memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta agar bisa mengikuti kompetisi tanpa harus berbenturan dengan rutinitas pekerjaan pada hari kerja.

Advertisement Lewat format baru ini, Nako Arena ingin menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih hidup.

Para pemain dari kategori berbeda juga bisa berkumpul, saling mendukung, dan menikmati keseruan kompetisi dalam satu momentum.

Arena Manager Nako Arena, Fahman Prananda mengatakan, penyatuan jadwal di akhir pekan diharapkan mampu menciptakan pengalaman turnamen yang lebih berkesan, baik bagi peserta maupun penonton.

"Kami ingin memberikan pengalaman turnamen yang berkesan bagi seluruh peserta maupun penonton. Dengan menggabungkan kategori pria dan wanita di hari Sabtu, energi dan antusiasme di lapangan akan terasa jauh lebih meriah sejak pagi hingga malam hari," ujar Fahman dalam keterangannya kepada Radar Bogor, Rabu 18 November 2026.

Jadwal Terbaru Nako Arena Padel Tournament 5 Desember 2026

Dalam jadwal terbaru, kompetisi akan dibuka oleh kategori wanita pada pagi hari dan dilanjutkan pertandingan kategori pria pada sore hingga malam.