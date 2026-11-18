RADAR BOGOR - Hujan disertai angin kencang menerjang Kota Bogor, Rabu, 18 November 2026 mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Sholeh Iskandar (Sholis), Kota Bogor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pohon yang tumbang berjenis karet kebo, tingginya diperkirakan mencapai lima meter.

Meski ranting pohon menutupi sebagian ruas Jalan Sholis, tetapi kondisi ini tidak berdampak pada arus lalu lintas, mobil dan motor masih bisa melintas.

Advertisement Personel gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor telah tiba di lokasi. Mereka menggunakan gergaji mesin untuk mengevakuasi pohon tersebut.

Warga sekitar Hermanto mengatakan insiden itu pertama kali terjadi sekir pukul 15.00 WIB atau percisnya sebelum adzan berkumandang.

Advertisement “Ya tadi suasananya hujan dan anginnya besar. Saya tidak tau ini pohon apa tapi kalau perkiraan saya ini tingginya lima meter,” kata Hermanto kepada Radar Bogor Rabu, 18 November 2026.

Tidak ada korban jiwa ataupun luka imbas kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Sholis pada saat kejadian pun tidak ramai.

Hermanto menyebut, tidak ada tanda-tanda pengeroposan pada pohon yang tumbang. Bunga dan dahannya masih terlihat subur.

“Tadi kondisinya seperti ditarik aja gitu. Soalnya tidak ada yang patah itu, kuasa Allah ya ininya, kaya seperti tercabut saja,” ungkap pria berusia 57 tahun itu.