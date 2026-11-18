RADAR BOGOR – Warga RT 02/RW 13 Villa Bogor Indah Blok EE, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor mengembangkan pengelolaan sampah mandiri dari sumbernya. Sistem yang berjalan selama empat tahun terakhir itu mencakup pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu hingga pengolahan menjadi produk bernilai ekonomi.

Upaya tersebut menjadi salah satu yang ditunjukkan saat tim juri Bogor Bersih 2026 melakukan verifikasi akhir di lingkungan mereka.

Ketua RT 02/RW 13, Kahfi Heryandi Suradiradja, mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sistem pengelolaan sampah sehari-hari.

“Fokus utama kami di tahap penentuan ini bukan hanya melihat kebersihan fisik yang sifatnya seremonial atau hanya bersih saat mau dinilai saja. Kami melihat keberlanjutan sistem pengelolaan sampahnya dari hulu. Juri memeriksa bagaimana warga atau pengelola memilah sampah organik, anorganik, dan residu di RT 02/RW 13 sudah mandiri 100 persen,” ungkap Kahfi kepada Radar Bogor.

Menurut Kahfi, sistem tersebut dibangun secara bertahap dengan mengandalkan partisipasi dan gotong royong warga. Konsistensi pengelolaan sampah terus dijaga agar menjadi kebiasaan di lingkungan permukiman.

Advertisement “Konsistensi kami telah dilakukan selama empat tahun secara bertahap, didukung partisipasi aktif dan gotong royong warga RT 02/RW 13,” katanya.

Dalam praktiknya, sampah organik diolah melalui budidaya maggot dan pengolahan komunal. Maggot yang dihasilkan memiliki nilai jual, sedangkan hasil pengolahan lainnya dimanfaatkan menjadi kompos untuk warga dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Sementara itu, sampah anorganik dikumpulkan melalui bank sampah unit. Adapun sampah residu dipilah dan diverifikasi sebelum dikirim ke TPS3R Ciparigi untuk mendukung pasokan bahan bagi pengembangan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL.

Sedekah Sampah hingga Buka Lapangan Kerja

Pengelolaan sampah di lingkungan tersebut juga dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Salah satunya melalui dropbox sedekah sampah yang ditempatkan di Masjid Baiturrahiim.

Program ini mengajak penerima bantuan ATM Beras, yang mayoritas berasal dari kalangan duafa dan pekerja rumah tangga atau ART, untuk turut menyumbangkan sampah anorganik. Hasil pengumpulan sampah kemudian menambah perputaran dana infak untuk program beras tersebut.