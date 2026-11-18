RADAR BOGOR - Enam rumah rusak imbas pohon tumbang di Desa Kampung Jawa, Desa Sukamaju, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Pohon beringin tua tersebut tumbang akibat kondisi batang yang lapuk, yang dipicu oleh faktor cuaca ekstrem.

Kapolsek Megamendung Iptu Agus Safei mengatakan, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 17 November 2026 sore itu menyebabkan enam rumah terdampak.

Advertisement Sementara pohon raksasa tersebut diperkirakan berusia ratusan tahun.

"Pohonnya sudah tua, usianya mungkin sudah ratusan tahun. Batangnya juga sudah keropos sehingga tiba-tiba roboh," ujarnya.

Berdasarkan hasil evakuasi petugas gabungan, sebanyak enam rumah terdampak pohon tumbang tersebut.

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Dua rumah di antaranya mengalami kerusakan berat. Sementara tiga rumah mengalami kerusakan pada bagian atap, dan satu rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Menurut Iptu Agus, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Warga dan pemilik rumah juga tidak mengalami luka, hanya memang kerusakan pada enam rumah," jelasnya.

Pasca-kejadian, petugas gabungan baik dari unsur BPBD, Damkar, dan PLN langsung mengevakuasi pohon tumbang.