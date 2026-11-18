RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meresmikan hasil revitalisasi Jembatan Leuwi Tarik yang menghubungkan Kelurahan Ranggamekar dengan Kelurahan Batutulis, Rabu, 18 November 2026. Menariknya, peresmian tersebut melibatkan anak-anak sebagai representasi generasi penerus di masa mendatang.

Jembatan yang telah diperbarui melalui program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tersebut kini memiliki kondisi lebih kokoh dan representatif. Pengerjaan revitalisasi dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas serta menunjang aktivitas masyarakat di kedua wilayah.

Dedie menjelaskan bahwa pembenahan jembatan dilakukan berdasarkan kebutuhan warga terhadap sarana penghubung yang aman dan nyaman. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu akses penting yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sehari-hari.

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Ia menyebutkan bahwa revitalisasi Jembatan Leuwi Tarik merupakan proyek pembenahan jembatan keempat yang telah dilaksanakan Pemkot Bogor. Keberadaan jembatan ini diharapkan semakin memudahkan hubungan antarwilayah, khususnya bagi warga Ranggamekar dan Batutulis.

"Mudah-mudahan ini menguatkan komitmen kita untuk terus melancarkan mobilitas warga, baik di jalan utama maupun di jalan-jalan kecil, termasuk juga jembatan-jembatan," ujar Dedie Rachim.

Advertisement Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi jalur yang digunakan masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendidikan maupun menunjang aktivitas perekonomian.

Dedie berharap pembangunan dan perbaikan infrastruktur dapat terus dilakukan secara merata, tidak hanya pada jalan-jalan utama, tetapi juga akses lingkungan dan jembatan yang menunjang pergerakan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengingatkan warga agar menjaga serta merawat fasilitas yang telah dibangun. Masyarakat juga diminta tidak memanfaatkan area jembatan sebagai tempat membuang sampah ke aliran sungai.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, menjelaskan bahwa sebelum direvitalisasi, kondisi Jembatan Leuwi Tarik cukup mengkhawatirkan. Bagian lantainya masih menggunakan material pelat dan konstruksinya dinilai berisiko karena kerap mengalami guncangan ketika dilintasi.

Melalui proses pembenahan, dimensi jembatan kini mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya memiliki lebar sekitar satu meter, kini jembatan tersebut diperluas menjadi dua meter dengan panjang mencapai 36 meter. Perubahan ini memungkinkan akses dilalui oleh dua kendaraan.