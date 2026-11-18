RADAR BOGOR - Pemerintah Kota Bogor berhasil mencatatkan prestasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan Kota Bogor sebagai salah satu dari 255 kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh predikat kinerja baik dalam penanganan stunting.

Pengakuan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 400.5/8859/SJ tertanggal 10 November 2026. Secara khusus di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berhasil menempati posisi kedua dalam kategori daerah dengan kinerja baik terkait penanganan stunting.

Penilaian yang dilaksanakan Kemendagri ini merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pencapaian target penurunan prevalensi stunting nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Advertisement Baca Juga: Dedie Rachim Resmikan Jembatan Leuwi Tarik Bogor, Tekankan Pentingnya Jaga Akses Warga

Terdapat tiga aspek utama yang menjadi dasar evaluasi, yakni pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota, pencapaian layanan intervensi spesifik dan sensitif, serta kinerja konvergensi secara keseluruhan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil masuk dalam kategori kinerja baik.

Advertisement Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen, koordinasi lintas sektor, serta kerja keras daerah dalam menjalankan berbagai program pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Ia juga berharap daerah yang telah memperoleh predikat tersebut dapat menjaga sekaligus meningkatkan pencapaiannya. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi contoh dan sumber referensi praktik baik bagi wilayah lain dalam mengembangkan program penanganan stunting.

"Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen, koordinasi lintas sektor, serta kerja keras dalam melaksanakan aksi konvergensi, peningkatan capaian layanan, dan penguatan konvergensi desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting," ujar Tomsi.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Bogor berhasil mengumpulkan nilai kinerja daerah sebesar 91,64 poin. Angka tersebut terdiri atas nilai komponen konvergensi stunting sebesar 33,48 poin dan komponen capaian layanan tahun 2025 sebesar 58,16 poin.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut sejalan dengan perkembangan positif angka stunting di wilayahnya. Berdasarkan hasil pengukuran balita yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan hingga September 2026, prevalensi stunting di Kota Bogor menunjukkan tren penurunan.