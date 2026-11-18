RADAR BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan aplikasi SIAP SDM (Integrasi Data Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Perencanaan dan Pengembangan SDM) di Gedung Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Selasa, 17 November 2026.

Aplikasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan Kota Bogor tersebut dihadirkan sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan melalui sistem integrasi data yang lebih sistematis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi menyambut positif hadirnya aplikasi tersebut. Menurutnya, SIAP SDM memiliki potensi besar dalam membantu pemerintah daerah memperoleh informasi terkait kondisi tenaga kesehatan secara lebih terstruktur sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan.

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Ia juga menyampaikan empat hal penting yang perlu diperhatikan agar implementasi aplikasi dapat berjalan maksimal. Pertama, menjaga ketepatan dan memperbarui data secara rutin sehingga informasi yang ditampilkan melalui dasbor tetap valid dan dapat dipercaya.

Kedua, mengoptimalkan penggunaan SIAP SDM sebagai instrumen pendukung perencanaan dan pengambilan keputusan, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan, penempatan, redistribusi, hingga peningkatan kompetensi pegawai.

Advertisement Ketiga, mendorong terbentuknya pola kerja yang mengedepankan pemanfaatan data. Dengan begitu, aparatur tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga dapat melakukan analisis untuk mencari solusi atas berbagai persoalan.

Keempat, memastikan inovasi tersebut terus berkembang melalui evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.

Denny turut menyampaikan penghargaan kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran, terutama Sekretaris Dinas yang menggagas sekaligus memimpin aksi perubahan, serta Tim Efektif yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan aplikasi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa inovasi digital seperti SIAP SDM harus memberikan dampak nyata terhadap kemudahan pelayanan, terutama bagi puskesmas.

“Aplikasi dibuat untuk mempermudah pelayanan bagi puskesmas-puskesmas, inovasi aplikasi tidak hanya menggugurkan kewajiban tetapi harus terus dioptimalkan sehingga nilai manfaatnya dirasakan semua dan outputnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Denny.