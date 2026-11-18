RADAR BOGOR - Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus menunjukkan perkembangan positif melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Sejumlah potensi ekonomi lokal, mulai dari kerajinan kulit hingga industri tempe Azaki yang telah menembus pasar ekspor, menjadi kekuatan wilayah tersebut. Di sisi lain, capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mencapai 17 persen juga berhasil melampaui rata-rata Kota Bogor.

Capaian tersebut menjadi salah satu bukti berkembangnya potensi wilayah yang dihuni sekitar 13.600 jiwa itu. Meski hampir sembilan bulan belum memiliki lurah definitif, berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik tetap berjalan.

Advertisement Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Curug, Ade Iman, mengatakan wilayah yang terdiri dari 15 RW dan 54 RT tersebut memiliki beragam potensi usaha lokal yang terus berkembang. Hal itu disampaikannya saat memaparkan kondisi wilayah, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Ade, salah satu sektor yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat adalah industri rumahan. Di antaranya produksi kerupuk biasa, kerupuk kulit, serta kerajinan berbahan kulit yang menghasilkan berbagai produk, seperti tas.

Advertisement Menariknya, perajin kulit di wilayah Curug juga melayani pesanan sesuai keinginan konsumen. Bahkan, pelanggan dapat membawa bahan sendiri untuk dibuat menjadi produk yang diinginkan. Aktivitas tersebut sekaligus membuka peluang pemberdayaan tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

"Potensi-potensi di wilayah Curug ini banyak yang bisa kami banggakan. Pertama, ada industri rumahan pabrik kerupuk biasa dan kerupuk kulit," ujar Ade.

Kemudian, ada perajin kulit yang membuat tas kulit berkualitas, di mana konsumen bisa memesan model sesuai keinginan dengan membawa bahan sendiri.

Selain itu, UMKM setempat juga bergerak di bidang kerajinan kain flanel. Produk yang dihasilkan cukup beragam, mulai dari tempat tisu hingga sarung bantal untuk kebutuhan rumah tangga.

Namun, salah satu potensi unggulan Kelurahan Curug adalah keberadaan pabrik tempe Azaki. Industri tersebut telah berkembang hingga mampu menembus pasar internasional melalui produk yang berorientasi ekspor.