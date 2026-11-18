RADAR BOGOR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor mulai menerapkan inovasi digital Sistem Tata Kelola Sampah (SITALAS) untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan sampah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melalui aplikasi ini, timbulan sampah dari aktivitas dapur SPPG akan didata dan diarahkan untuk dikelola menggunakan konsep ekonomi sirkular.

Kepala Bidang Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada DLH Kota Bogor, Deden Adi Suryadi, mengatakan SITALAS dirancang untuk mendata jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan setiap SPPG. Data tersebut mencakup sampah organik, anorganik, hingga residu yang selama ini belum tercatat secara terintegrasi.

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Sampah organik yang dihasilkan antara lain sisa sayuran, buah, lauk, dan tulang. Sementara itu, sampah anorganik meliputi botol plastik, kardus, dan kaleng. Adapun sampah residu juga menjadi bagian dari pendataan dalam sistem tersebut.

Selama ini, pencatatan timbulan sampah masih dilakukan secara konvensional atau manual. Keterbatasan data terintegrasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan penumpukan sampah, bau, hingga belum optimalnya pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai guna.

Advertisement "Tujuannya untuk mengetahui jumlah dan jenis timbulan sampah yang dihasilkan SPPG, mulai dari sampah organik, anorganik, hingga residu," jelas Deden.

Saat ini, penerapan SITALAS masih dalam tahap proyek percontohan di lima SPPG. Sosialisasi dan bimbingan teknis telah dilaksanakan pada Senin, 9 November 2026, dengan melibatkan staf, Kepala DLH, dan Sekretaris DLH Kota Bogor.

Melalui proyek percontohan tersebut, DLH melakukan identifikasi dan evaluasi data timbulan sampah untuk menganalisis potensi pengurangannya. Hasil pendataan diharapkan menjadi dasar pengembangan sistem tata kelola sampah SPPG yang lebih terintegrasi dan berbasis ekonomi sirkular.

Hubungkan SPPG dengan TPS 3R dan Bank Sampah

Dalam penerapannya, SITALAS menghubungkan pengelola SPPG dengan sejumlah pihak pemanfaat sampah. Di antaranya tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R)/ komunitas budidaya maggot, serta bank sampah/ASOBSI yang berada di Kota Bogor.

Deden menjelaskan, pengelola SPPG terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di DLH untuk mendapatkan akun aplikasi. Setelah itu, mereka bisa menginput jenis dan volume sampah yang dihasilkan sekaligus memilih pihak pemanfaat yang akan menerima sampah tersebut.