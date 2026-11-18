RADAR BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menerima rombongan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Bogor, Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini membahas persiapan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) 2026 yang akan digelar pada 23-27 November 2026 di Padjadjaran Suites and Convention Hotel.

Dalam pertemuan itu, Dedie menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor siap mendukung FTBI sebagai bagian dari pembangunan pendidikan. Menurutnya, generasi muda saat ini semakin sulit menggunakan bahasa ibu karena lingkungan pergaulan yang semakin beragam.

“Saya harap festival ini menjadi wadah untuk kembali melestarikan bahasa ibu,” ujar Dedie.

Advertisement Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Umi Kulsum mengatakan pelaksanaan FTBI bertujuan agar generasi muda mencintai bahasa dan sastra daerah. Ia menyebutkan adanya kecenderungan penurunan jumlah penutur bahasa daerah dari tahun ke tahun.

“Penelitian menunjukkan bahwa penutur bahasa daerah mengalami penurunan sekitar sepuluh persen setiap sepuluh tahun, terutama di kalangan generasi muda. Saat ini bahasa Sunda memang masih memiliki banyak penutur, tetapi jumlahnya terus berkurang,” ungkap Umi.

Advertisement Lebih lanjut, Umi menjelaskan pihaknya ingin memberi ruang apresiasi bagi generasi muda untuk melestarikan bahasa Sunda. Ruang apresiasi itu diwujudkan lewat tujuh cabang lomba, yakni ngadongéng, biantara, maca sajak, nembang pupuh, maca nulis aksara Sunda, ngarang carpon, serta borangan (ngabodor sorangan).

Festival yang diikuti oleh sekitar 750 siswa SD dan SMP ini, menurut Umi, menjadi puncak dari rangkaian program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

“Ini sudah tahun keempat kami melaksanakan FTBI, tahun ini Kota Bogor sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Terkait pemilihan Kota Bogor, Umi menyebut Pemkot Bogor menyambut baik dan antusias menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan FTBI.