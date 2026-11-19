RADAR BOGOR - Dua koridor baru Biskita Transpakuan, yakni K3 dan K4 bakal dibuka tahun depan. Pemkot Bogor pun akan memperketat mekanisme lelangnya.

Langkah tersebut, bagian dari upaya antisipastif Pemkot Bogor, menyusul insiden maut yang melibatkan armada Biskita di KS Tubun belum lama ini.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, secara regulasi, lelang Biskita Transpakuan tidak bisa hanya diikuti oleh satu perusahaan saja.

Advertisement “Inikan terbuka, lelang itu sifatnya terbuka, siapapun boleh ikut. Kalau hanya satu perusahaan yang ikut justru malah salah prosedur,” jelas Jenal.

Perusahaan yang ikut, harus bisa memenuhi hal-hal yang dibutuhkan oleh Pemkot. Mereka harus berkomitmen menjalankan layanan transportasi secara profesional.

Pemkot Bogor akan menyiapkan guiden ataupun aturannya. Mulai dari persyaratan laju kendaraan, Standar Operasional (SOP) para driver.

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“Kemudian aturan bagaimana tentang kenyamanan bagi para penumpang dan warga masyarakat lain yang berhimpitan dengan Biskita,” tegasnya.

Pemerintah digaransi Jenal tidak akan mengintervensi pemanang lelang. Perusahaan manapun, harus memenuhi aturan yang nantinya dibuat.