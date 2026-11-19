RADAR BOGOR - Sopir Biskita yang terlibat kecelakaan di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor kini telah ditetapkan sebagai tersangka

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam Dwi mengatakan Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap sopir Biskita, pasca insiden maut tersebut.

“Untuk perkembangan kasus Biskita yang menabrak Pejalan Kaki, untuk saat ini sudah dilakukan gelar penetapan tersangaka terhadap supir biskita,” ungkap Imam.

Advertisement Polisi disebut Imam juga telah melakukan penahanan terhadap sopir Biskita berinisial AK itu, di rutan Polresta Bogor Kota.

“Ya saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Bogor Kota,” terang Imam dikonfirmasi Radar Bogor pada Kamis 19 November 2026 pagi.

Ditemuian tindakan kelalaian yang dilakukan oleh sang sopir. Sehingga menyebabkan korban sampai meninggal dunia.

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“Sementara pasal yang disangkakan terhadapnya yakni, 310 ayat 4 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan,” ujar Imam.

Untuk diketahui insiden maut ini terjadi pada Senin 16 November 2026 di Jalan KS Tubun. Biskita Transpakuan menabrak pejalan kaki hingga tewas di tempat

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyerahkan kasus tersebut kepada aparat Kepolisian. Mereka diminta untuk memeriksa secara profesional.