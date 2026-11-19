RADAR BOGOR – Pemkot Bogor mulai menerapkan langkah digitalisasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Salah satunya dengan mengintegrasikan transaksi pengadaan barang dan jasa organisasi perangkat daerah (OPD) melalui platform Mbizmarket, sehingga pemotongan pajak dapat dilakukan otomatis saat pembayaran berlangsung.

Penerapan sistem tersebut diperkenalkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Platform Mbizmarket sekaligus Sosialisasi Pajak Daerah di Paseban Sri Baduga, Kamis 19 November 2026.

Advertisement Sistem ini menghubungkan proses pembayaran pengadaan dengan mekanisme pemungutan pajak daerah.

Implementasinya dilakukan melalui kolaborasi Mbizmarket dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta bank daerah.

CEO Mbizmarket, Ryn Hermawan, mengatakan fitur pemungutan pajak secara daring tersebut dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kendala pengawasan dan penagihan kewajiban pajak dari transaksi pengadaan.

Advertisement Baca Juga: Tragedi Wisata Curug Cikuluwung Bogor, Remaja 19 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa

Menurutnya, selama ini pemenuhan kewajiban perpajakan dalam transaksi pengadaan masih banyak mengandalkan proses manual.

Penyedia barang maupun jasa harus melalui tahapan tersendiri untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

“Melalui sistem Mbizmarket, kami bekerja sama dengan Bapenda dan bank daerah. Dengan integrasi virtual account, pembayaran secara online antara penyedia dan pembeli dapat disertai pemotongan pajak secara otomatis,” jelasnya.

Ryn menerangkan, integrasi tersebut memungkinkan pembayaran, pemotongan pajak, hingga pencatatan transaksi dilakukan dalam satu sistem.