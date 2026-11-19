RADAR BOGOR – Penurunan foto Gibran Rakabuming Raka mulai dilakukan sejumlah sekolah di Kota Bogor pasca pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Salah satunya penurunan foto Gibran terlihat di SDN Kebon Pedes 1, Kota Bogor, Kamis 19 November 2026.

Penurunan foto Gibran tersebut tidak dilakukan begitu saja. Para siswa dan guru menggelar prosesi khusus dengan tertib sebagai bagian dari kegiatan di lingkungan sekolah.

Advertisement Kegiatan diawali dengan berkumpulnya siswa dan guru di lapangan. Mereka kemudian berbaris rapi sebelum sejumlah siswa diarahkan masuk ke salah satu ruangan yang masih memajang foto Gibran bersama Prabowo.

Di dalam ruangan, para siswa berdiri menghadap foto tersebut. Seorang siswa lainnya bertugas membawa baki yang telah dilapisi kain berwarna merah sebagai tempat meletakkan bingkai foto.

Dari arah lapangan terdengar aba-aba penghormatan. Siswa dan guru yang mengikuti kegiatan itu kemudian secara serentak memberikan penghormatan kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

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Setelah prosesi penghormatan, seorang siswa naik ke atas meja untuk melepaskan bingkai foto Gibran yang masih terpasang di dinding.

Bingkai tersebut kemudian diturunkan secara perlahan dan diletakkan di atas baki yang telah disiapkan.

Selanjutnya, siswa pembawa baki membawa foto tersebut menuju lantai dua, tepatnya ke ruang arsip sekolah.

Kedatangannya disambut oleh petugas penjaga ruang arsip. Foto Gibran kemudian disimpan di dalam lemari, sementara petugas melakukan pencatatan melalui komputer sebagai bagian dari pendataan sekolah.