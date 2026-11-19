RADAR BOGOR – Kesadaran menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan program besar.

Warga RT 09/RW 06, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, membuktikan bahwa kebiasaan sederhana seperti menyapu halaman, memilah sampah, hingga menanam pohon dapat berkembang menjadi gerakan bersama.

Melalui konsep Guyub Asri, warga di lingkungan Komplek Perumahan Kelurahan Kedung Badak (KBB) membangun budaya gotong royong sekaligus menerapkan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Advertisement Ketua RT 09, Panji Yudha Prakasa, mengungkapkan bahwa kebiasaan menjaga kebersihan sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga.

Setiap pagi, masyarakat terbiasa membersihkan halaman rumah secara mandiri tanpa harus menunggu petugas kebersihan.

“Kalau di sini, pagi memang budayanya menyapu di depan rumah. Memang sudah jadi budaya,” ungkap Panji kepada Radar Bogor, Rabu 18 November 2026.

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Kebiasaan tersebut bahkan membuat pengurus RT tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk membayar petugas kebersihan selama dua tahun terakhir.

Seluruh kegiatan dilakukan secara swadaya dengan mengandalkan kesadaran dan partisipasi warga.

“Kita sudah dua tahun ini tidak bayar orang untuk mengurus kebersihan. Karena memang dari warga,” ujarnya.

Semangat gotong royong itu juga tidak hanya melibatkan penghuni komplek. Panji menceritakan, pengurus RT terkadang mengajak pengemudi ojek daring yang sedang menunggu pesanan untuk turut membersihkan lingkungan.